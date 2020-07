Trst bo za en dan bel

V soboto se bo Trst obarval v belo, saj se pričenja niz sobotnih srečanj Trst v barvah (Trieste a colori), ki sta si ga v sodelovanju s tržaško občino zamislili organizacija Confcommercio in italijanska gostinska zveza (FIPE). Dogodek, med katerim se bodo gostinski in trgovski obrati v mestnem središču obarvali v belo barvo, je nastal z namenom, da se pomaga sektorju, ki ga je karantena posebej prizadela.

Ob tej priložnosti obljubljajo gostinci strankam številna presenečanja in popuste na izdelke bele barve. Nastopili bodo ulični umetniki, organizatorji pa napovedujejo tudi prisotnost superjunaka. To bo za Trst prvo od šestih srečanj: 1. avgusta bo protagonistka večera rumena barva, 22. avgusta rdeča, 5. septembra zelena, 3. oktobra svetlo modra, 31. oktobra pa se bo mesto obarvalo v oranžno in črno barvo.

Organizatorji ciljajo tudi na prisotnost turistov, ki se v teh dneh mudijo v mestu, obenem pa obljubljajo, da bo dogodek potekal ob spoštovanju ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa.