Trst cilja na kongresni in poročni turizem

Trst bo v prihodnjih mesecih intenzivno gradil na kongresnem in poslovnem turizmu. To strategijo bo obogatil še s poročnim turizmom. S tem se bo ukvarjal nov kongresni in turistični urad (Trieste Convention & Visitors Bureau), ki so ga včeraj uradno odprli v pritličnih prostorih Skladišča 26. Ta bo deloval pod okriljem Občine Trst, deželnega turističnega urada PromoTurismo Fvg in urada za turistično takso, v prvi fazi pa ga bo vodila strokovnjakinja s področja turističnega trženja Gabriella Ghigi, ki je bila izbrana na javnem razpisu deželenga urada PromoTurismo Fvg. Za šestmesečne storitve svetovalne narave bodo odšteli 37 tisoč evrov (od turistične takse).

Podrobnosti novega kongresnega urada so na včerajšnji novinarski konferenci v Skladišču 26 predstavili tržaški župan Roberto Dipiazza, pristojni za turizem v občinski upravi Giorgio Rossi, pristojni za produktivne dejavnosti v deželni vladi Sergio Emidio Bini, direktor urada PromoTurismo Fvg Lucio Gomiero in predsednik tržaškega združenja hotelirjev Federalbergi Guerrino Lanci. Kot so povedali, bo glavni cilj novega urada nadgradnja turistične promocije Trsta in celotne regije.