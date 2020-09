Trst in dežela se zrcalita v verzih in besedah

Literatura in poezija lahko kot izjemno odmevni komunikacijski orodji poneseta ime Trsta oz. naše dežele daleč naokrog ter prispevata k njuni širši prepoznavnosti in – zakaj ne – tudi atraktivnosti. Tudi to je namen nove literarne nagrade FJK Il racconto dei luoghi e del tempo (oz. zgodba o krajih in času, kot bi lahko naslov prevedli), ki si prizadeva, da bi skozi mične literarne pripovedi oz. razmišljanja razkrivala širšemu krogu bralcev premalo cenjene naravne, kulturne ali zgodovinske lepote na našem deželnem območju.

Nagrajenca prve literarne nagrade FJK, ki jo razpisuje Dežela FJK v sodelovanju s fundacijo Pordenonelegge, so predstojniki obeh institucij razkrili danes v avditoriju muzeja Revoltella. Gre za arheologa, zgodovinarja in pisatelja Valeria Massima Manfredija, avtorja zgodbe Aquileia. Defensores urbis, ki je ravnokar izšla pri založbi Italo Svevo. Avtor ponuja pripoved, ki se prepleta z zgodovino in fikcijo, ter prikazuje, kako se uveljavljanje premoči med ljudmi naposled izkaže za izjemno šibko pred nitkami usode. Knjige nagrajencev bodo združili v zbirki Compendi, tako da bo s časom nastala zajetna serija deželnih »odličnosti«.

Na dopoldanskem srečanju pa so predstavili tudi pesniško nagrado Umberto Saba, ki jo razpisujejo Občina Trst, Dežela FJK in fundacija Pordenonelegge. Nagrada bo namenjena knjižnim izdajam italijanske poezije, podelili pa jo bodo vsako leto: prvič bo to marca 2021, ob Sabovem rojstnem dnevu.