Trst in Kras sta lahko vira neskončnega bogastva

Kaj se lahko zgodi, če turistični delavci združijo moči in skupaj vlagajo napore v ovrednotenje lokalnih znamenitosti in kulinaručnih specialitet? Na to vprašanje so 28. junija popoldne v kavarni San Marco v Trstu poskušali odgovoriti nastopajoči na turističnem simpoziju Tourism matching 2021, ki ga je priredila Lokalna akcijska skupina Kras (LAS Kras). Ekipa, ki jo vodi David Pizziga, trdno verjame v dejstvo, da sta Kras in Trst, kar se turizma tiče, vira neskončnega bogastva. LAS Kras je v prvih šestih letih delovanja dosegla številne uspehe, od katerih je najbolj viden oblikovanje spletne strani Trieste.green. Ta je nastala lani med pomladno ustavitvijo javnega življenja v obliki spletne trgovine z domačimi pridelki. Aprila lani so zabeležili razprodajo artiklov, v letu dni pa je v stik s spletno stranjo prišlo okoli štiri milijone ljudi.

Ravno spletna stran je jedro, okoli katerega se vrti celoten sklop dogodivščin in doživetij, ki jih turistom in domačinom ponujajo pri LAS Kras. Na njej je namreč objavljen koledar, ki vključuje najrazličnejše aktivnosti, od plezanja s pogledom na morje do degustacij v kontovelskem bregu na kmetiji Klin, ki jo vodi Katrin Štoka in obiska stare torklje v Dolini z vinogradnikom Radom Kocjančičem.

Dejavnosti LAS Kras segajo tudi čez mejo. Letošnja izvedba priljubljenega festivala Malvazija v pristanu bo tako potekala 6. avgusta v Miljah, dan kasneje pa še v Kopru. Prav tako so se pri LAS Kras povezali z agencijo Kraspass Gourmet, ki skrbi za kulinarična doživetja na Krasu in v Brkinih. Aktivnosti pa segajo tudi na goriški konec: Lokanda Devetak bo tako skrbela za družinska doživetja v družbi živali, veliko zanimivih pobud se bo zvrstilo tudi v Tržiču in Zagraju.

LAS Kras pa skupaj z deželno geološko službo snuje ustanovitev čezmejnega kraškega geoparka, ki bi ga uvrstili na seznam Unescove kulturne dediščine, pri čemer bi sodelovale občine in ustanove z obeh strani meje. V ta namen je predvideno tudi črpanje evropskih sredstev, s pomočjo katerih bi poskrbeli za primerno ovrednotenje naravnih in kulinaričnih znamenitosti naših krajev ter za usposabljanje vodičev.