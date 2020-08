Trst in okolica danes na kanalu Rai1

Danes bo na kanalu Rai1 od 17.15 do 18.45 na sporedu nova oddaja, ki razkriva lepote Italije – L’Italia non finisce mai. Voditelji Michele Dalai, Federica De Denaro in Mia Canestrini bodo tokrat predstavili najlepše poti v Trstu in okolici. Oddajo so snemali med 14. in 17. julijem tudi s podporo agencije PromoTurismoFVG. Trst bodo predstavili kot večversko mesto in prestolnico kave, pokazali pa bodo tudi naravno dediščino, ki obdaja mesto, od Krasa do Devinskega gradu in Rilkejeve poti, pa še Milje ter vse do Soče in druge kraje.