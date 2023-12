Trst je mesto, ki ne spoštuje človeka

»Nisem sam izbral, da se rodim v Italiji. Lahko bi se rodil v Afganistanu ali Pakistanu in moje življenje bi bilo popolnoma drugačno. V Italiji sem lahko svoboden in svobodno odločam, da živim po evangeliju in da se ne obračam stran, ko vidim vse te ljudi, ki trpijo.« S pozivom k spoštovanju človeka je včeraj tržaški škof Henrik Trevisi uvedel okroglo mizo na temo sprejemanja in solidarnosti migrantom v dvorani ob cerkvi sv. Marije velike. Mesto ima, po njegovem mnenju, nečloveški pristop do beguncev, kar so politiki včeraj dokazali s svojo odsotnostjo. Kljub uradnemu vabilu se na dogodku niso predstavili ne župan Roberto Dipiazza, ne občinski odbornik Massimo Tognolli, ne predsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga, čeprav je tema neposredno povezana z lokalno politiko, ki je morda edina, ki lahko ponudi pravo rešitev nastalemu stanju. Dogodka se ni udeležil niti tržaški prefekt Pietro Signoriello, ki je sicer poslal pismo, v katerem je obrazložil, da bi bila njegova prisotnost sporna, »saj je delo prefekta izraz vladnih odločitev.« Dogodek je priredilo društvo Amec (Associazione medicina complessità), ki ponuja prvo pomoč migrantom in se posveča promociji tem, ki so povezane z blaginjo in dobrim počutjem.

Stanje v tržaškem silosu postaja dan za dnem slabše in vsi, ki tam nudijo pomoč, se zavedajo, da gre za problem javnega zdravstva. Pri združenju Amec so zato z včerajšnjo debato opozorili na zdravstvene težave, ki jih imajo begunci v njem. Zaradi nesnage in stika s podganami marsikdo zboli za garjami, več jih ima pljučnico in ozebline.