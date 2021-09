Trst med varnejšimi mesti na svetu

Trst je v letu 2021 dvanajsto najbolj varno mesto na svetu. To so izsledki lestvice, ki jo je objavila spletna stran Numbeo. Iz lestvice je razvidno, da so v Evropi od Trsta letos varnejša le štiri mesta: München v Nemčiji, Bern in Zurich v Švici ter Trondheim na Norveškem. Ljubljana je pristala na 20. mestu. Oznako najnevarnejšega mesta na svetu si je letos prislužila prestolnica Venezuele Caracas, sledita ji južnoafriška prestolnica Pretoria in mesto Port Moresby v Papui Novi Gvineji. Najvarnejša mesta leta 2021 pa so prestolnica Katarja Doha, glavno mesto Združenih arabskih emiratov Abu Dhabi ter tajvanska prestolnica Taipei.

Spletna stran pa objavlja še eno lestvico naj(ne)varnješih mest na svetu, ki se stalno posodablja. Trenutno je Trst na 30. mestu na lestvici, prehitela ga je Ljubljana, ki zaseda 18. mesto. Prva tri najnevarnejša mesta na Zemlji pa še vedno ostajajo na vrhu lestvice.