Trst na razpisu »Comuni fioriti 2019«

Trst se bo skupaj z 200 drugimi italijanskimi občinami prvič prijavil na državni razpis Comuni fioriti 2019, ki podeljuje državni certifikat kakovosti vsem občinam, ki se aktivno zavzemajo za izboljšanje videza okolja z okoljskega in turističnega vidika. Glavni kriterij za pridobitev certifikata, ki ga podeljuje združenje proizvajalcev cvetja in drevesnic Asproflor, je kvaliteta zelenja in cvetja na javnih površinah, državna komisija pa ocenjuje še trajnost okolja ter čistočo in urejenost mesta.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.