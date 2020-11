»Trst naj se ne ozira na svilno pot«

Pandemija novega koronavirusa je močno prizadela globalno gospodarstvo. Negativni vpliv hitrega širjenja okužb se pozna tudi pri večjih podjetjih. Omejitve gibanja in trgovanja so od marca dalje povzročile velik upad potrošnje, kar vodi v recesijo. Pa vendar se kriza ne pozna na vseh področjih. O razvoju tržaškega pristanišča, orjaških ladij, logistiki, prevozov in trgovanju v času covida-19 je v sredo zvečer predaval ekonomist Sergio Bologna na srečanju, ki ga je po spletnih kanalih organiziral tržaški Propeller klub.

Bologna, predsednik združenja A.I.O.M. in izvedenec pomorskega gospodarstva, je povezanim poslušalcem pojasnil splošno stanje mednarodnega trženja in vpliva, ki ga imajo politične odločitve na razvoj tržaškega pristanišča. Rast Kitajske ekonomije je nedvomno eden izmed glavnih dejavnikov globalne gospodarske slike. »Tehnološki napredek na daljnem vzhodu je trenutno zelo hiter in za zahodni svet nepremostljiv. Velike družbe so že zdavnaj postavile del proizvodnje ob Kitajski, bližje bodočim bogatejšim strankam,« je povedal Bologna, ki sicer opozarja, da je Kitajska za tržaško gospodarstvo še predaleč. »Na globalno gospodarsko stanje je nedvomno vplivala politika bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je s svojimi lažmi miniral kredibilnost t.i. zahodnega sveta. Trst mora biti najprej povezan s svojim zaledjem. Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Poljska in druge države srednje in vzhodne Evrope se za uvoz in izvoz lahko obrnejo do tržaškega pristanišča. Na svetu je veliko držav, ki doživlja recesijo, mi pa moramo najprej ciljati na gospodarsko povezanost Evrope. Od Evropske unije je odvisna usoda tržaškega pristanišča.« je povedal Bologna in dodal nasvet, naj se Trst ne ozira na svilno pot, saj se že premika po avtomobilski poti proti Turčiji.