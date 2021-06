»Trst ni le Veliki trg«

Francesco Russo je držal besedo. Premagal je hudo bolezen in sedaj se odločen in poln elana podaja novi pustolovščini naproti – »bitki« za župansko mesto v Trstu. Svojo volilno kampanjo je v imenu občanske liste Punto Franco, ki jo je na noge postavil pred meseci, začel včeraj na območju Campo Metastasio, nad Sv. Ano. V periferiji torej in ne v kaki mestni dvorani, da bi pokazal, da se Trst ne zaključi pri Velikem trgu, pač pa zaobjema ogromno in prevečkrat pozabljeno ozemlje.

Čaka ga nelahka naloga, tega se zaveda, saj bo moral prepričati številne razočarane volivce, ki so jim politika, javne ustanove in družba obrnile hrbet. Ne bo jim ponujal čudežev, od njega – kot je dejal – ne bomo slišali, da bo v 100 dneh kaj spremenil. Nikogar ne bo vlekel za nos, pač pa bo politiki skušal povrniti tisto verodostojnost, ki jo je s časom izgubila. Kako? Z resnim in strokovnim pristopom, ne pa z napovedovanjem megalomanskih načrtov, ki se nazadnje drug za drugim izjalovijo.

V program se Russo včeraj ni spustil, potrdil pa je, da ga v glavnem že snujejo sami občani, ki so v preteklih mesecih na listo Punto Franco naslovili 700 sporočil o tem, kaj bi radi in kaj ne gre. »Ob globalnem razvoju mesta se obvezujem, da bo vsako od sedmih mestnih rajonskih območij dobilo samosvoj program, ki bo upošteval želje krajanov. Prepričan sem, da rešitev tudi manjših nadlog pripomore k izboljšanju kakovosti življenja vseh.« Po njegovi oceni je vsaka četrt enakovredna mestnemu središču, vsaka si zasluži ustrezno kulturo, skrb, dobrobit in lepoto, saj v njej prebivajo ljudje.