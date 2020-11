Trst predela 96,9 odstotka ločeno odvrženih odpadkov

Po vodi so tokrat na vrsti odpadki, pravzaprav ločeno odvrženi odpadki, ki jih na Tržaškem v povprečju predelamo kar 96,9 odstotka. To izhaja iz vsakoletnega poročila Po sledeh odpadkov za leto 2019, ki ga je družba Hera objavila na svoji spletni strani in ponuja vpogled v podatke o ravnanju z odpadki v Furlaniji Julijski krajini oz. tam, kjer so dejavna podjetja, ki delujejo v okviru skupine Hera, med katerimi je tudi komunalno podjetje AcegasApsAmga.

V letu 2019 je družba zbrala 34 tisoč ton ločenih odpadkov, kar pomeni, da je vsak Tržačan proizvedel 169 kilogramov le teh (to je 20 odstotkov več kot leto prej), tako da lahko danes govorimo skoraj o 45-odstotnem deležu ločenega zbiranja odpadkov v mestu, na Tržaškem pa se približujemo 49 odstotkom. Sicer pa to pomeni, da preostaja še 51 odstotkov odpadkov, ki jih je treba še ustrezno ločiti in reciklirati.

Med pozitivnimi podatki izstopa najprej tisti, ki opozarja na kakovost odpadkov. Med ustrezno ločenimi odpadki, velja zabeležiti biološke oz. organske odpadke, plastiko in železo, ki jih v Trstu lahko predelamo celo 100-odstotno; sledijo zeleni odrez 98,5-odstotno, papir 95,3-odstotno, steklo 92-odstotno in les 99,7-odstotno.