Trst priljubljen med italijanskimi turisti

Turisti so letos večinoma Italijani in spremenil se je način doživljanja počitnic na Tržaškem. Še velja sicer, da se marsikdo ustavi le na poti na Hrvaško in tu prespi eno ali dve noči, številnejši pa so zdaj tisti obiskovalci, ki se ustavijo pet do sedem noči in se odločijo za daljše počitnice v mestu ali na Krasu. Aprila smo poklepetali s hotelirji, ki so še zrli v neznano in upali, da bo poleti prikapljal kakšen turist. Ob včerajšnjem pozivu je bilo po glasu upraviteljev slišati, da so hudi časi, vsaj do jeseni, mimo. Prestregli smo Igorja Devetaka, ki z ženo upravlja penzion s t.i. ponudbo Bed and breakfast Štirenca na Padričah, Veroniko Sgubin iz Center Hotela v Bazovici in Jano Ban, ki s Tomom Oberdanom upravlja hotel in restavracijo Valeria na Opčinah. Naposled pa nam je svoje mnenje in nekaj zanimivih podatkov posredoval podpredsednik stanovske organizacije Federalberghi Maurizio Giudici.

