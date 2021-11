»Trst prvo evropsko covidno žarišče«

Porast okužb na Tržaškem ne opazuje samo lokalno zdravstveno podjetje. In niti ne samo italijanska ali evropska javnost. Nehvaležni naziv prvega evropskega covidnega žarišča je mestu pripisal New York Times. Čez lužo je namreč prišla novica, da »je tržaško pristanišče prvi primer v Evropi, ki dokazuje, kako skupina nasprotnikov cepljenja in pravil za zajezitev pandemije privede do porasta okužb.« Tako je zapisano v članku, ki nosi naslov »Epicenter proticepilskih protestov v Italiji je zdaj covidno žarišče«.

Več o tržaškem covidnem žarišču v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.