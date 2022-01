Trst v očeh tujih državljanov

»Trst je eno izmed najbolj fotogeničnih mest, ki sem jih obiskal. Tudi zato sem tukaj ostal,« pravi fotograf Keiron Mayora, član tržaškega združenja tujih državljanov Expats in avtor fotografij prikupne revije InTrieste, ki jo organizacija izdaja v angleškem jeziku. Januarsko številko so v soboto predstavili v prostorih kavarne Harry’s Grill na Velikem trgu. Prvo številko revije, ki bo izhajala vsake tri mesece, je predstavila urednica in ustanoviteljica društva Maria Kochetkova: »Pred petimi leti, ko smo se prvič srečali v malem baru za Velikem trgom, smo bili samo v štirih. Zdaj pa nam sledi več kot 2000 tujcev, ki je Trst izbralo za drugi dom. Verjamem, da izbira ni bila težka, saj je mesto polno znamenitosti in lepot, kot je razvidno iz vsebin, ki jih ponujamo v januarski izdaji.«

Ob naslovnici, ki jo je ilustriral Gio’ Alberti, so člani in prijatelji društva pripravili pravi slavospev mestu in njegovim lepotam, zbrali nasvete za živahno doživljanje januarskih dni in pokukali v zgodovino mesta.

V kraške globine se je spustila Alessandra Ressa, ki je v članku Caving: A Must Do in Trieste predstavila društvo jamarjev XXX. Ottobre Trieste CAI in povabila k obisku kraških jam.

Ljubezen, ki jo Tržačani izražajo do starih navad, pa je očarala Američana s Floride Victorja Canevo, ki je kot otrok živel v Španiji in na Japonskem ter se nato vrnil v ZDA. A le za nekaj let. V Trst je z ženo Ashley prišel dva meseca pred izbruhom pandemije. Žena Ashley je z zanimivim skokom v preteklost v svojem prispevku obiskala Maksimiljana in Šarloto na božični dan leta 1860.

Svoje spomine na otroške dni v Italiji je zaupala Avstralka Peach Panfili, ki je v Trst prišla na počitnice, nato pa se odločila, da bo tu živela. V spomin na babice, ki so na drugem koncu sveta obdržale domače kulinarične navade, ponuja v članku Lasagne From Memory recept znane italijanske predjedi.