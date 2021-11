»Trstu naj pomagajo Zdravniki brez meja«

Čeprav naj bi se Furlanija - Julijska krajina ta teden za las izognila prehodu v rumeni režim ukrepov, so sindikati zdravstvenih delavcev Fp-Cgil, Fials in Nursind opisali sliko, ki sploh ni spodbudna. Javno so zaprosili za pomoč Zdravnike brez meja (MSF), mednarodno nevladno organizacijo, o dejavnostih katere pogosteje poročajo z drugih celin, čeprav je aktivna tudi v Italiji. »Medtem ko pišemo, je na glavni mestni urgenci dvajset bolnikov z ventilatorji za predihavanje covidnih bolnikov, ki čakajo na prosto posteljo,« so zapisali v odprtem pismu.

»Zaradi naglega poslabšanja lokalne slike vas naprošamo, da, v kolikor mogoče, podprete lokalni zdravstveni sistem,« so sindikati pozvali Zdravnike brez meja. Prosijo jih, naj pošljejo v Trst svoje zdravnike in zdravstvene tehnike, da bi se spoprijeli »z dramatično situacijo«. V pismu omenjajo, da je ventilatorjev dovolj, a je zdravstveni sistem kadrovsko podhranjen, kar ne omogoča niti učinkovite razporeditve delovnih izmen. Potreba po prostih posteljah pa naj bi bila celo višja od tiste, o kateri so lani poročali iz lombardskega Codogna, simbola prvega vala pandemije, poudarjajo sindikati.

Kadrovskim težavam skušajo kljubovati tako, da zapirajo druge oddelke in preklicujejo nenujne kirurške posege ter preglede.