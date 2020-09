Trte škropi tudi z eteričnim oljem pomaranče

Ko smo kletarja Davida Sarda iz Samatorce prosili za komentar sodbe Evropskega sodišča glede poimenovanja vina teran je ostal brez besed: »Tudi na naši strani meje pridelujemo teran, ki pa je drugačen od tistega pravega terana, ki ga piješ med Dutovljami in Tomajem. Tam sta zemlja in podnebje prav posebna, kar vinu daje posebno strukturo in karakter, ki ju ne dobimo nikjer drugje.«

Biološko in biodinamično pridelani malvazija, vitovska, chardonnay, teran, merlot in cabernet-sauvignon. Tako ponudbo lahko najdemo v kleti Davida Sarda v Samatorci, ki je s trganjem belega grozdja sorte chardonnay začel včeraj. »Računam, da bom letos pobral trideset odstotkov grozdja več kot lani. Sadje je zelo kvalitetno, tudi bolezni niso bistveno vplivale na končni rezultat,« je med trtami razložil vinogradnik in lastnik istoimenske turistične kmetije v centru vasi in dodal, da v zadnjih dneh pred trgatvijo s pomočjo refraktometra in titracije redno preverja količino sladkorja in kisline v grozdju. Glede na optimalne podnebne razmere – v zadnjih dneh stalno piha in sije sonce – bo Sardo morda na nekaj rastlinah prestrigel povezavo med trto in grozdom ter grozde za nekaj dni pustil sušiti se na soncu.