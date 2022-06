Tržačan grozil z zastrupljanjem hrane s cianidom in podganjim strupom

Grozil je, da bo zastrupljal steklenice vode in prehrambene izdelke v supermarketih z vbrizganjem cianida in podganjega strupa, če ne bi prejel odkupnine v kriptovaluti. Policisti za računalniški kriminal so na podlagi preiskave, ki jo je vodilo državno tožilstvo iz Rima, aretirali 47-letnika Davida Širco s stalnim bivališčem v Trstu.

Moški je od lanskega avgusta do letošnjega maja z anonimnih naslovov preko tujih strežnikov pošiljal elektronska sporočila prehrambenim podjetjem. Da bi bil še bolj prepričljiv, je na spletu tudi objavljal videoposnetke o zastrupljanju hrane. Zahteval pa je visoke odkupnine v kriptovauti. Podjetjem je grozil tudi, da bo v medijih objavljal svoje »podvige«, kar bi povzročilo splošen preplah in bi jih močno oškodovalo, saj bi šlo za veliko zdravstveno tveganje potrošnikov.

Preiskovalci so ugotovili, da moški ni udejanjil svojih groženj in da hrane in pijač ni uspel zastrupiti, pri čemer je odločilno vlogo imel tudi takojšen začetek preiskave. Opravil pa je skupno okrog 200 poskusov izsiljevanja, tudi na račun prehrambenih podjetij v Nemčiji, Franciji, Španiji, Avstriji in Švici. Preiskava je potekala v sodelovanju z zvezo Europol in avstrijsko policijo.

Policisti so med hišno preiskavo na njegovem domu našli več predmetov, ki jih je uporabljal v videoposnetkih, objavljenih na spletu. Gre za moškega, ki je že bil pod poskusnim varstvom socialnih služb, ker je bil v preteklosti obsojen zaradi spletnih goljufij in izsiljevanja. Sodnik za predhodne preiskave iz Rima je zanj odredil zaporno kazen.