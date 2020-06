Tržačan širi lažne novice v Trumpovo korist

V Združenih državah Amerike se naglo bližajo predsedniške volitve, na spletu pa se še hitreje širijo s tem povezane lažne novice. Med temi so tiste, ki jih širijo neka televizijska hiša iz San Diega v Kaliforniji (OAN oz. One American News) ter osebe, ki se skrivajo za lastnim računalnikom. Tako je ameriški predsednik Donald Trump na twitterju pred kratkim objavil lažno vest televizije OAN. Trumpu sledi 82 milijonov ljudi. Zanimivo je, da ima OAN dopisnico v Beli hiši, ime ji je Chanel Rion in je večkrat kot resnične objavila izmišljene novice razih bolj ali manj znanih oseb. Med drugim je večkrat objavila informacije nekega Grega Rubinija, ki naj bi imel »pomembne stike z ameriško vlado in s tajnimi službami«. Rubini je na primer zatrdil, da se je novi koronavirus razširil z namenom, da bi odstranili Trumpa, in da je nekdanji predsednik Barack Obama leta 2016 angažiral tajne službe iz tujih držav, da nadzorujejo Trumpovo volilno kampanjo. Zaradi teh in drugih podobnih trditev sta se raziskovalna novinarja ameriškega portala Buzzfeed postavila na sled Gregu Rubiniju in ugotovila, da ... ne obstaja. Greg je v resnici 61-letni Tržačan Gregorio Palusa, zvočni tehnik, ki je že sodeloval z raznimi glasbenimi skupinami, je včeraj na spletu poročal dnevnik Corriere della sera.