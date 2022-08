Tržačana v gorah posredno zadela strela

Šestnajstletnega Tržačana je na območju med planšarijo Pramosio in jezerom Avostanis v Paluzzi zadela strela. Zgodilo se je okrog 12. ure, tam sta se fant in njegova družina zatekla v zapuščeno planšarijo, saj se je dopoldne v gorah razbesnela močna nevihta.

Strela sicer šestnajstletnika ni udarila direktno. Naslonil se je ob steno ob vhodu zapuščene zgradbe, kjer je bila tudi železna struktura. Električni tok, ki ga je povzročila bližnja strela, je najstnika podrla na tla. Ob tem ni utrpel hujših poškodb, iz previdnosti pa so ga vsekakor odpeljali na pregled v bolnišnico. Kraj nesreče so kljub velikim težavam zaradi močne nevihte dosegli gorski reševalci iz kraja Forni di Sopra, reševalci finančne policije in reševalni helikopter, ki je fanta odpeljal v Videmsko bolnišnico.