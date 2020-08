Tržačani po Italiji, turistični sektor v dramatičnem stanju

Italija je letos poleti najbolj zaželena turistična destinacija Tržačanov. V teh dneh počitnikujejo ali pa se odpravljajo na čisto vse konce Italije: v regije na jugu Apeninskega polotoka, na otoke in v gore. To so potrdili v štirih turističnih agencijah v središču mesta, ki pa zaradi pandemije novega koronavirusa v primerjavi z enakim obdobjem lani beležijo kar 80-odstotni upad prometa.

Da je pred meseci le malokdo lahko predvidel scenarij, ki se trenutno odvija v turistični industriji, je prepričana Serena Cividin iz turistične agencije Cividin Viaggi in trenutne razmere primerjala s cunamijem, ki mu ni videti konca. Turistična delavka je trenutno situacijo ocenila kot dramatično. Podobnega mnenja sta tudi Vera Kermez iz agencije Aurora Viaggi in Vlasta Žvab iz agencije Ventus Travel. Alessia Contin iz agencije Julija Viaggi meni, da domači gostje rešujejo italijansko turistično sezono, a za turistične agencije prodaja domačih paketov ni dovolj.