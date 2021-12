Tržačanko pogrešajo že trinajst dni

Že skoraj dva tedna iščejo 63-letnico iz Trsta, ki je 14. decembra zapustila svoj dom v Ulici Verrocchio pri Sv. Ivanu, kjer stanuje z možem. Izginotje Liliane Resinovich je istega dne prijavil njen soprog Sebastiano Visintin, ki je povedal, da je Liliana v torek, 14. decembra, odšla v zgodnjih jutranjih urah. Gasilci in gorski reševalci so od takrat preiskali okolico, tudi Bošket, v omari v hiši v Ul. Verrocchio so našli njeno osebno torbico. Primer obravnavajo tudi v televizijski oddaji Chi l’ha visto.