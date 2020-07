Tržaška kardiokirurgija prva v Italiji

Tržaški oddelek za srčno kirurgijo se je uvrstil na prvo mesto med tovrstnimi oddelki v javnem zdravstvu v Italiji. To na lestvici, ki jo je v okviru projekta za ocenjevanje rezultatov oblikovala italijanska nacionalna agencija za deželne zdravstvene storitve Agenas, ki redno preverja delovanje posameznih deželnih zdravstvenih sistemov in posledično bolnišnic, pri čemer se opira na nekatere kazalce, ki izhajajo iz dokumentov o odpustu pacientov iz bolnišnice.

Zelo pomembni so npr. rezultati kirurških posegov, ki predvidevajo ureditev obvodov koronarnih arterij, prav tako tudi posegov pri boleznih srčnih zaklopk oz. valvulopatijah. Na prvo mesto med javnimi oddelki (in tudi na prvi dve mesti na splošno v Italiji) se je tržaška kardiokirurgija uvrstila predvsem na podlagi podatka o 0,43-odstotni smrtnosti 30 dni po operaciji upoštevajoč 456 pacientov, katerim so umestili žilne obvode v obdobju dveh let. Zelo dober je tudi podatek glede smrtnosti pri operaciji zaklopk: že več let število smrtnih primerov 30 dni po operaciji ostaja pod dvema odstotkoma.