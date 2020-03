Tržaška mestna hiša v barvah italijanske trobojnice

Po Sarajevski Vijećnici in drugih znamenitih stavbah širom sveta še mestna hiša v Trstu, ki jo prebivalci poznajo tudi kot Palazzo Cheba. Sinoči se je s pomočjo svetlobne projekcije obarvala v zeleno, belo in rdečo, barve italijanske trobojnice.

Tržaški župan Roberto Dipiazza je dejal takole: »V tem hudem času, ko se cela država skupaj bori proti nevidnemu sovražniku, je Občina Trst želela dati jasen znak pripadnosti in državne enotnosti z razsvetlitvijo mestne hiše v barvah italijanske trobojnice.« Posebno zahvalo je namenil vsem, ki so angažirani v boju proti koronavirusu, od zdravstvenega osebja do pripadnikov varnostnih organov.