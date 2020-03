Tržaška škofija omilila ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa

S ponedeljkom so v vseh cerkvah tržaške škofije ponovno stekle maše, pogrebi in poroke, ki so jih prejšnji teden začasno prekinili zaradi izrednih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Še dan prej pa so v medijih in na družbenih omrežjih mešanico različnih odzivov sprožile nekoliko nenavadne fotografije iz stolnice pri Sv. Justu, kjer je škof Giampaolo Crepaldi maševal v popolnoma prazni cerkvi. Mašo so namreč predvajali po neposrednem televizijskem in radijskem prenosu.

Škofija v Trstu je po skupnem dogovoru s tistima v Gorici in Vidmu ponovno dovolila tudi javno podeljevanje zakramentov, zakramentalov in vse druge obrede, kot sta molitev rožnega venca in križev pot. Še vedno pa je prepovedano stiskanje rok v znak miru med verskimi obredi. Ravno tako bodo duhovniki vernikom hostijo izročili v roke in ne v usta, kropilniki pa zaenkrat ostajajo brez blagoslovljene vode.