Tržaške občinske volitve: »Nujen je zasuk«

Trst potrebuje zasuk in je nujno gledati naprej, kajti zdajšnja občinska uprava ima oči, uperjene v preteklost. Zdi se, da živimo v 70. letih prejšnjega stoletja. Zaradi tega je nujno, da se na volitvah za obnovo občinskega sveta in izvolitev novega župana prihodnje leto izoblikuje čim širša levosredinska koalicija, v kateri bo dobrodošlo tudi Gibanje 5 zvezd (G5Z). Po drugi strani bodo zelo pomembni volilni program in še zlasti županski kandidat, ki mora oblikovati koalicijo in sestaviti program.

To sta povedali občinska svetnica Open FVG Sabrina Morena in koordinatorka Renzijeve stranke Italia viva v tržaški pokrajini ter občinska svetnica Antonella Grim, ki smo ju vprašali za oceno glede morebitnega zavezništva z G5Z, potem ko so člani gibanja prejšnji teden z glasovanjem prek spletne platforme Rousseau med drugim podprli možnost zavezništva s političnimi strankami tudi na lokalni ravni. G5Z se je lahko namreč doslej povezovalo le z občanskimi listami. Tržaška Demokratska stranka je o tem povedala, da so vrata odprta, tržaško Gibanje 5 zvezd pa je formalno še neodločeno glede prihodnjih korakov, češ da za zdaj še ni mnogih skupnih ciljev, je dejala občinska svetnica G5Z Elena Danielis.