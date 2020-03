Tržaške ulice povsem samevajo (foto in video)

Tržaške ulice danes popoldne povsem samevajo. Mesto v zalivu je bilo malokrat tako prazno. Tokratna samota ni primerljiva poletnemu dogajanju, denimo ob velikem šmarnu, ko je čas počitnic in se mesto običajno izprazni. Gre namreč za popolno tišino in samevanje ulic ob turobnem prizvoku koronavirusa.

Zjutraj je bilo na tržaških ulicah še nekaj življenja. Ljudje so kupovali hrano in najnujnejše. Pred trgovinami jestvin in trgovinami z zelenjavo, pred marketi in lekarnami so bile mirne vrste čakajočih.