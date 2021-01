Tržaški anarhisti solidarni z Rogom

Tržaška anarhistična skupina Germinal je davi v bližini sedeža Generalnega konzulata Slovenije izobesila dvojezičen transparent, s katerim je izrazila solidarnost s pripadniki ljubljanske avtonomne skupnosti, ki so jih v torek s silo spravili iz nekdanje tovarne Rog. Mestna občina Ljubljana je namreč začela rušiti objekte, da bi območje prenovila in na njem zgradila kulturni center.

»Že od nekdaj smo ob strani samoupravnim izkušnjam v Ljubljani in v vsej Sloveniji. Spoznali smo te stvarnosti in z njimi stkali solidarne in globoke vezi. Blizu smo tovarišicam in tovarišem Roga ter celotnemu ljubljanskemu gibanju,« so v sporočilu za medije zapisali tržaški anarhisti.