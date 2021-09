Tržaški boksar z nacističnimi tetovažami suspendiran

Tržaškemu boksarju z nacističnimi tetovažami Micheleju Broiliju so začasno prepovedali vsakršno tekmovalno dejavnost zaradi domnevnih hudih disciplinskih kršitev, je sporočila italijanska boksarska zveza. Odredba razsodišča boksarske zveze, ki je na njegov račun odprlo disciplinski postopek, bo preventivno veljala do zaključka preiskave, in sicer do 19. novembra. Razsodišče bo Broilija zaslišalo prihodnji ponedeljek, 27. septembra.

Boksar tržaškega boksarskega kluba Ardita Michele Broili je preteklo soboto razburil javnost, potem ko je na tekmi za naslov italijanskega prvaka v ultralahki kategoriji v ringu v športni palači na Čarboli razkazal svoje nacistične tetovaže. Tržaški boksar sicer že več let nastopa s temi tetovažami in je bil z njimi že tudi na reklamnih plakatih po mestu.