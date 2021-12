Tržaški gasilci na požarni vaji na novi logistični platformi

Danes so tržaški gasilci na območju nove logistične platforme v Trstu, kjer hranijo nevarne tovore, izvršili gasilsko vajo. To je organizirala luška kapitanija, simulirali so požar v kontejnerju z nevarnimi snovmi.

Simulacijo so organizirali zato, da bi preizkusili varnostne postopke v sili, komunikacijo med vpletenimi organi in njihovo hitrost. Prisostvovali so tudi predstavniki pristaniške uprave, podjetja Invepri srl, obalne straže, luške kapitanije in operativni vodja tržaške logistične platforme.