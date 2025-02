Tržaški kioski bodo morali postati bolj prikupni

Po 25 letih je tržaška občina posodobila pravilnik o tržnem redu na javni površini. Novosti je veliko, zlasti za upravljavce kioskov, ki bodo morali odslej delovati v skladu z novimi zahtevami. Pravilnik določa tehnične pogoje, ki se nanašajo na objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti oziroma za prodajo blaga zunaj prodajaln. Občina se je odločila za posodobitev, da bi se uskladila z deželnimi in državnimi pravilniki, a tudi zato, da bi zagotovila prodajalcem varnejše opravljanje svojega dela, mestu pa primernejše kioske, ki ne bi kazili lepote okolja.

»Posodobitev smo predlagali že leta 2019, a izbruh pandemije je zaustavil dela. Varnost in mestna ureditev, ki naj bo v skladu z lepoto našega mesta, sta prvi cilj sprememb,« je včeraj na predstavitvi pravilnika dejala Serena Tonel, tržaška podžupanja in odbornica za proizvodne dejavnosti.

V strogem in širšem centru ter v kraških vaseh bo moralo 130 obstoječih kioskov v prihodnosti spoštovati točno določena tehnična in estetska pravila. Občina je zato izdelala projektne smernice za ureditev t. i. tržaškega kioska (Chiosco Trieste), ki bo na prvi pogled podoben nekdanjim tržaškim kioskom. Vsi novi kioski bodo morali imeti svoje stranišče, tisti, ki so namenjeni streženju pijač in hrane, pa dve (za upravitelja in goste). »Po opravljeni raziskavi smo ugotovili, da lahko prodajalec preuredi svoj kiosk tudi za manj kot 10 tisoč evrov,« je še poudarila podžupanja.