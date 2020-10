Tržaški »lifting« uspešen

Dolga je deset metrov, stara pa kar 150 milijonov let. Dinozavrinjo Big Saro, ki so jo našli v Morrisonovi formaciji Severne Amerike in jo ponovno sestavili v tržaški delavnici specializiranega podjetja Zoic, si je neznani kupec zagotovil na eni izmed najbolj prestižnih naravoslovnih dražb. Zanjo je odštel dva milijona evrov.

Big Sara je mesojeda alozavrinja iz zgornje jure. Tovrstni prazgodovinski kuščarji so s svojo dolžino in sabljastimi zobmi vzbujalo grozo. Strokovnjaki tržaškega laboratorija so te njene lastnosti skušali takoj priklicati v spomin s tem, da so jo postavili v napadni položaj.