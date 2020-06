Tržaški občinski svet podpira vrnitev Narodnega doma

»Stališče župana Roberta Dipiazze glede vrnitve Narodnega doma slovenski narodni skupnosti je stališče Liste Dipiazza v tržaškem občinskem svetu. Zakon je zakon in ga je treba spoštovati.«

To je povedal za Primorski dnevnik vodja svetniške skupine Liste Dipiazza v mestni skupščini Vincenzo Rescigno in dal jasno razumeti, kako namerava skupina glasovati glede spremembe namembnosti občinske stavbe Gregoretti 2 v nekdanjem parku svetoivanske umobolnice, v katero naj bi se iz Narodnega doma v prihodnosti odselila Višja šola za prevajalce in tolmače. Spomnimo naj, da gre za v glavnem porušeno stavbo, ki je bila last Pokrajine Trst, nato teritorialne zveze UTI, kasneje Dežele FJK, od maja pa je last Občine Trst. Denar za njeno obnovo in za preselitev šole naj bi po zagotovilih notranjega ministrstva prispeval neposredno Rim. Podporo napoveduje tudi stranka Forza Italia, Liga je še brez stališča, opozicijske stranke pa bodo tudi podprle sklep, ki ga bo v ta namen pripravila občinska uprava. Kdaj in ali bo do tega sploh prišlo, sicer še ni znano.

Kaj mislijo o vrnitvi Narodnega doma in kako nameravajo glasovati v občinskem svetu, smo vprašali vodje glavnih večinskih in opozicijskih skupin v mestni skupščini.