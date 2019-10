Tržaški podjetnik sredi podkupninske afere v družbi Anas

Korupcijska afera pretresa italijansko državno družbo za vzdrževanje cest Anas, in sicer v Trstu. Preiskava, ki jo je vodila finančna straža, usklajevalo pa državno tožilstvo, je pokazala, da je tržaško podjetje, ki je na podlagi razpisa vzdrževalo ceste, od Anasa prejemalo plačila tudi za neizvedena dela, šlo je za sistem napihovanja stroškov in navajanja neobstoječih storitev. V zameno naj bi tržaški podjetnik dvema funkcionarjema Anasa (eden od dveh, operativni direktor družbe, je v preteklosti delal prav za to podjetje), ki sta pred nezakonito dejavnostjo zatisnila oči, naredil več uslug - s preureditvijo stanovanja, z namestitvijo oken in drugimi deli naj bi nezakonito pridobila za 65.000 evrov premoženjske koristi.

V preiskavo sta poleg tržaškega podjetja, glavnega akterja, vpleteni še dve podjetji, ki naj bi delali v podzakupu, eno je iz Belluna. Izkazalo se je, da delavci slednjega nikoli niso delali na ozemlju Furlanije - Julijske krajine, čeprav uradna dokumentacija kaže drugače.

Preiskovalci ocenjujejo, da je bila družba Anas oškodovana za pol milijona evrov. Osumljencev je skupno deset, zasegli so jim bančne račune za skupnih 640.000 evrov.