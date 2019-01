Tržaški podžupan »zaslovel« v vsedržavnih medijih

Telefon tržaškega podžupana Paola Polidorija, predstavnika Lige, je včeraj vseskozi zvonil. Klice je prejemal z vseh koncev, saj se je nenadoma znašel v ospredju vsedržavne medijske pozornosti. Več časopisov je namreč povzelo novico o njegovem »podvigu« v Ul. Carducci, kjer je (ob klošarjevi odsotnosti) s tal pobral kup odej in bund ter jih odvrgel v smeti ter pri tem na Facebooku izrazil zadovoljstvo. Svojega početja se kljub valu kritik (tako iz lokalne politike kot iz rimskega parlamenta so v glavnem iz vrst leve sredine prišli pozivi k njegovemu odstopu) in negativni reklami za Trst ne kesa.

Ali se zdaj kesate svoje objave na Facebooku?

Družabna omrežja imajo »čudno« logiko. Zdaj tekmujejo v tem, kdo bo bolj izkrivljal pomen mojih besed, še zlasti v vrstah pristranske levice. Eden od naslovov na spletu namiguje, da sem izrazil zadovoljstvo, ker je ta oseba ostala brez predmetov, ki sem jih zmetal v smeti.

A ni tako?

Absolutno ne. Zadovoljen sem bil, ker je bil tisti vogal končno očiščen. To nima opravka z osebo kot tako. Marsikdo pa namerno ustvarja zmešnjavo. Kakor je tudi napačno poročati o tem dogodku zunaj konteksta: ta človek je tam že mesece, večkrat je zavrnil sprejem v primeren dom. V Trstu se lahko danes vsakdo izogne spanju pod milim nebom in vsakdo lahko dobi topel obrok ter oblačila. Rešitve so, če pa oseba odkloni pomoč, njegovo početje krši pravico občanov do spodobnega urbanega okolja.