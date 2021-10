Tržaški pristaniški delavci naj bi zaključili stavko

Neodvisni sindikat tržaških pristaniških delavcev CLPT je zvečer s sporočilom za medije naznanil, da zaključuje dvodnevno stavko proti covidnemu potrdilu. Z nedeljo naj bi se delavci, ki so v teh dneh protestirali, vrnili v pristanišče, »ampak se ne bomo ustavili«. Vodja CLPT Stefano Puzzer je še zgodaj popoldne pred množico protestnikov namigoval, da bodo vztrajali, čeprav nadaljevanja stavke izrecno ni omenil, zvečer pa je bila odločitev drugačna. To pa je izzvalo napetost in ostro reakcijo dela protestnikov, ki so odločitev kritizirali, toliko, da naj bi se Puzzer opravičil in stopil korak nazaj rekoč, da se protestni shod nadaljuje. Dober del ljudi je medtem odšel domov.

Sindikat je v omenjenem sporočilu obnovil potek dogajanja teh dni in tednov, utemeljil, da je ponudbo o brezplačnih brisih zavrnil, ker bi šlo za diskriminacijo med različnimi delavci, zato se je združii z ostalimi nasprotniki covidnega potrdila, v prvi vrsti z odborom No Greenpass. Pri CLPT so se odločili za petkovo stavko, ki je žela presenetljiv val solidarnosti po vsej Italiji, »uspelo nam je prekiniti dejavnosti v tržaškem in tržiškem pristanišču ob podpori več tisoč ljudi z vseh koncev Italije«. Tudi to ni premaknilo institucij, »ki so z grožnjami in lažmi poskusile preprečiti demokratično izražanje volje velikega dela prebivalstva,« trdijo pri CLPT. Sindikat zatrjuje, da je prva bitka dobljena, ker so dokazali moč pristaniških delavcev in vseh tistih, ki so jih podprli. V nedeljo pa se s prvo izmeno vračajo v službo.

Za 30. oktober napovedujejo obisk senata v Rimu, kjer bodo delegacije pristaniških delavcev iz Trsta, Tržiča in drugih italijanskih luk skupaj s pripadniki policijskih sil, zdravstvenim osebjem, novinarji in drugimi poklici zagovarjali zahtevo o ukinitvi covidnega potrdila.