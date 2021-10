Tržaški pristaniški delavci ne sodelujejo več pri protestu

Po napetem ponedeljku v tržaškem pristanišču, ko so policijske enote s silo spodile protestnike izpred vhoda tržaškega pristanišča, je prišlo do zasuka. Odbor tržaških pristaniških delavcev CLPT, se pravi sindikat, ki je v Trst priklical protestnike s cele Italije, se umika s prizorišča. »Zaradi zadnjih sprememb ne nameravamo več sodelovati pri shodih proti covidnemu potrdilu,« so bili kratki in jedrnati. Ne bodo skratka del novoustanovljenega Odbora 15. oktobra, ki so ga protestniki uradno predstavili danes dopoldne. Zapuščajo tudi Stefana Puzzerja, ki je še pred nekaj dnevi bil njihov vodja in je zdaj glasnik novega odbora. Zahvalili so se mu in mu voščili vso srečo. CLPT bo vsekakor vztrajal pri svojem boju proti covidnemu potrdilu.

Pristaniških delavcev je bilo vsekakor od prvega dneva protesta dalje čedalje vse manj. Besedo so v preteklih dneh prevzeli nasprotniki covidnega potrdila s cele Italije.