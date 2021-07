Tržaški PUMS je pod streho

Kljub temu, da je »pomanjkljiv, šibak, premalo ambiciozen, okoljsko sramoten in daleč neustrezen«, je tržaški mestni svet – z negativnim mnenjem opozicije – včeraj odobril Urbani načrt trajnostne mobilnosti (PUMS). Daljša razprava, v kateri so se kritično oglasili v glavnem svetniki opozicije, je potrdila številne dvome glede dejanske umestnosti dolgoročnega dokumenta, ki ne prispeva pričakovanih koristi, ki bi v času izboljšale življenje Tržačanov in zmanjšale škodljive emisije s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti.

Načrt je uvodoma obnovila odbornica za urbanistiko Luisa Polli, ki je potrdila, da vsebuje dolgoročne smernice (do leta 2030) in ni zavezujoč, izdelali pa so ga v sklopu evropskega projekta Civitas Portis. Zasnovali so ga občinski tehnični uradi s pomočjo zunanjih strokovnjakov tudi na podlagi opravljene javnomnenjske raziskave oz. želja in potreb občanov.

»Gre za načrt, ki cilja na boljšo varnost premikov, učinkovitost javnega in tovornega prevoza z uveljavljanjem alternativnih oblik premikanja, na zmanjšanje zvočnega onesnaženja in seveda zraka ter na manjšo porabo energije,« je potrdila. Kako pa? Z uvedbo sistemov tekočih stopnic ali vertikalnih dvigal in žičnice, na primer, z ureditvijo novih parkirišč ob središču, od koder bi se vozniki v mesto odpeljali z avtobusi, kar bi omejilo pretirani promet v ožjem jedru, z izboljšanjem povezav tudi s periferijo in uveljavljanjem t.i. con 30 km/h.

Svetniki opozicije so se zaustavili pri parkiriščih preblizu središča, pri pozabljenih peš conah, pri skromnih omejitvah hitrosti po mestu, pri uničevanju zelenih površin ...