Tržaški škofijski tednik Vita nuova usiha

Tržaški katoliški tednik Vita nuova se poslavlja od svojih bralcev. Prihodnji petek, 26. junija, bo izšla njegova zadnja številka. Morebitno dokončno zaprtje bo torej doživel natanko stoletje po svoji ustanovitvi: prvo številko so pod urednikovanjem duhovnika Uga Miona natisnili 10. aprila 1920. Časopis tržaške škofije, ki je odseval utrip krajevne katoliške skupnosti, od leta 2018 vodi duhovnik Paolo Rakic.

Težave so katoliški tednik pestile že dalj časa. »Tržaški škof Giampaolo Crepaldi je deset let pogumno vztrajal, da bi pri življenju obdržal oba škofijska medija, to je časopis in radijsko postajo. Tednik ni nikoli živel od prodaje. Tisto kar smo zaslužili ni bilo dovolj za kritje vseh stroškov, vendar smo skušali nekako vseeno zdržati, dokler je bilo mogoče. Res odhaja pomemben del zgodovine,« je v imenu upraviteljev razložil Alessandro Amodeo. Najbolj jih skrbi usoda petih zaposlenih, ki bodo na čakanju na delo do konca oktobra. »Te možnosti se bomo poslužili, dokler bo le mogoče. Medtem pa bomo skušali dobiti rešitev,« je še dodal. Ni pa skrival, da je obzorje dokaj črno in da je izgledov bore malo. Že pred pandemijo novega koronavirusa – tako še Amodeo – so se za podobno potezo odločile marsikatere italijanske škofije. Izredni ukrepi proti širjenju okužb s covidom-19 pa so zadali še zadnji udarec tudi tržaškemu glasilu.