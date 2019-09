Tržaški touristi želijo spoznati vsak kotiček tega delčka Evrope

TRST - »Ker smo se rodili v tem delčku Evrope, hočemo seveda spoznati njegovo zgodovino, tradicije in seveda čisto vsak kotiček. Naši očetje so sem prišli z različnih koncev celine in še od dlje, tako da smo ponosni, da se lahko izražamo v jezikih, ki smo se jih naučili in ki so naši – v tržaškem narečju, italijanščini, slovenščini, furlanščini, hrvaščini, nemščini, grščini, srbščini, madžarščini, češčini, armenščini ... Nočemo pa, da bi nas spraševali po narodnosti, saj gre za nekaj omejevalnega.« To lahko med drugim preberemo, če preko spleta poiščemo informacije o Klubu tržaških touristov. Kdo so in čemu se v klubu posvečajo, nam je povedal prijazni predsednik, sicer kartograf na deželnem inšpektoratu za kmetijstvo in gozdove Alessandro Sgambati.

Pisana preteklost

Klub tržaških touristov je bil ustanovljen leta 1884 in po statutu je bil njegov glavni namen spodbujanje izletniške dejavnosti v mestni okolici in sosednjih pokrajinah, klubska dejavnost pa je nekaj let vključevala tudi raziskovanje jam z ustanovitvijo posebne jamarske sekcije. Leta 1905 je klub odkupil zemljišče, pod katerim se je skrivala Briška jama in uredil stopničke vanjo.

Člani – teh je bilo prvotno okrog 200 (častni član društva je bil tudi znani alpinist Julius Kugy) – so bili iz različnih družbenih slojev, pa tudi jezikovno in kulturno »pisani«, tako kot je bilo »pisano« območje avstro-ogrske monarhije. Veliko je bilo med njimi seveda Slovencev, ki pa so leta 1906 ob ustanovitvi Slovenskega planinskega društva v veliki večini prestopili v slednjega, dodaja Sgambati. Do začetka prve svetovne vojne so uspešno izdajali tudi mesečnik Il Tourista, v katerem so skrbno in podrobno opisovali svoje izletniške podvige. Klub je fašistična oblast leta 1922 ukinila, njegovo dejavnost pa je nadaljevalo združenje Alpina delle Giulie.