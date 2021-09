Tržaški učenci in dijaki prestopili šolski prag

Novo šolsko leto se je danes začelo tudi za večino učencev in dijakov slovenskih šol na Tržaškem (v nekaterih se je začelo že prejšnji teden). Z negotovostjo, ki jo še narekuje pandemija, toda tudi v upanju, da bo letošnje šolsko leto steklo mirneje od lanskega in da pouk na daljavo ne bo več potreben, so se vrnili v razrede. Varnostni ukrepi proti koronavirusu še vedno veljajo, tako si morajo učenci razkuževati roke in uporabljati zaščitno masko ter spoštovati medosebno razdaljo. Šolsko osebje mora izpolnjevati pogoj PCT oz. razpolagati z zelenim covidnim potrdilom.