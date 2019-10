Tržaški zaliv je danes protagonist

Na Barcolani 50+1 bo na skoraj dva kilometra dolgi startni liniji stalo 2015 jadrnic. V Tržaškem zalivu se bo torej zbralo več kot 15 tisoč jadralcev in jadralk, ki bodo z različnimi cilji in željami preživeli toplo oktobrsko nedeljo. Vremenoslovci napovedujejo rahel veter, zato je možnih scenarijev zagotovo več, možna pa so tudi presenečenja. Start ob 10.30 bo tradicionalno oznanil top.

Regato bo v živo predvajala državna televizija Rai, od 9.40 po Rai 3 Fvg, od 10.20 pa po Rai Sport.

Današnja regata bo višek desetdnevnega dogajanja v Trstu, ki je združilo več kot 300 dogodkov, v mesto v zalivu pa privabilo ogromno obiskovalcev.