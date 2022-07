Tržaški župan zbolel za covidom-19

Tržaški župan Roberto Dipiazza je bil danes dopoldne pozitiven na covid-19, zaradi česar je moral odpovedati vse sestanke in srečanja. Test je opravil, ker se ni počutil dobro in ga je menda bolelo grlo, odvzem brisa pa je pokazal, da je okužen z novim koronavirusom. Tik pred zdajci je tako med drugim odpadel opoldanski sestanek v Mestni hiši s predstavniki Kmečke zveze, ki bi se morali z županom pogovarjati o odprtih vprašanjih v kmetijstvu. Poleg tega je Dipiazza nameraval tudi obiskati prizorišče Netflixove filmske produkcije The Old Guard 2, a se je moral tudi temu izogniti in se prepustiti domačemu počitku.