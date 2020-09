Tržaško in hamburško pristanišče uradno sklenila zvezo

»Prihod družbe HHLA iz Hamburga v Trst predstavlja zgodovinsko priložnost, ki jo moramo izkoristiti.« To so besede ministra za gospodarski razvoj Stefana Patuanellija, ki se je udeležil današnje svečanosti ob uradnem zaključku gradbenih del na logistični platformi in podpisa dogovora o vstopu nemškega terminalista v lastništvo dosedanjega koncesionarja tega terminala (družbi ICOP in Parisi). Do konca leta bo družba HHLA (Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft) s 50,1-odstotnim deležem postala večinski lastnik družbe PLT, ki upravlja novozgrajeni tržaški terminal.

Poslovni dogovor sta pred predstavniki lokalnih oblasti in ministrom Stefanom Patuanellijem podpisala Francesco Parisi in izvršna direktorica nemške družbe HHLA Angela Titzrath. Slednja je ob podpisu dogovora izjavila: »Hamburg in Trst odpirata vrata v svet. Odprimo ju skupaj.« Na svečanosti, ki je potekala pod velikim prireditvenim šotorom slovenskega proizvajalca Tentart, so si bili govorniki iz političnega in gospodarskega sveta enotni v tem, da dogovor predstavlja prelomnico, na katero so v Trstu čakali desetletja: pristaniško in strateško povezavo severa in juga Evrope, Nemčije in Italije.