Tržaško pristanišče se dobro drži

Tržaško pristanišče se kljub pandemiji virusa covid-19 na splošno dobro drži, v oktobru pa je promet zopet zajel pozitiven trend glede pretovora zabojnikov in vozil. To izhaja iz podatkov o prvih desetih mesecih poslovanja v letu 2020, kjer so v nasprotju s splošnimi podatki na področju pretovora vozil s t.i. ro-ro ladij zabeležili 3-odstoten porast s 195.000 pretovorjenimi vozili. Promet zabojnikov je doslej v letošnjem letu upadel le za dva odstotka, saj so pretovorili 638.000 enot. Pri tržaški pristaniški upravi trdijo, da gre navsezadnje za le rahel upad, če upoštevamo nazadovanje prometa s Turčijo. Terminal na sedmem pomolu se zelo uspešno spopada s krizo in beleži na splošno enake številke kot v enakem obdobju leta 2019, v mesecu oktobru pa je promet zabojnikov celo narasel za dva odstotka s 66.000 pretovorjenimi enotami.

Na ostalih področjih pa je Trst, tako kot vsa ostala pristanišča, beležil nazadovanje: v prvih desetih mesecih letošnjega leta je bilo pretovorjenih več kot 45 milijonov ton blaga, kar znaša 12 odstotkov manj kot lani. K temu je prispeval zlasti 12-odstoten upad prometa tekočega tovora (31,8 miljona ton) in 71-odstoten upad suhega razsutega tovora. V prvem primeru je za to kriva recesija zaradi pandemije covida-19, v drugem pa zaprtje škedenjske železarne, katerega posledica je bil splošen upad prometa proizvodov kovinarske industrije, rudnin in premoga. Zaprtje železarne je vplivalo tudi na železniški promet, ki je zabeležil 20-odstotno nazadovanje s 6680 vlaki: lani je samo iz železarne odpotovalo okoli 1500 vlakov.