Tržaško uredništvo začasno zaprto

Tržaško uredništvo Primorskega dnevnika se je včeraj preselilo na domove novinarjev, prostori v drugem nadstropju Ulice Montecchi so ostali zaprti. Preventivno testiranje vseh zaposlenih je namreč pokazalo, da okužba s covidom-19, s katero smo bili bralce že seznanili, ni bila samoten primer. Da bi zaščitili zdravje vseh, zlasti pa preprečili, da bi se okužba dodatno širila med nami in našimi bližnjimi, smo se odpovedali delu v uredništvu, pa čeprav je vsakodnevno soočenje sestavni del kolektivnega procesa, kot je izdajanje časopisa. A delo je vseeno steklo, končni rezultat je, seveda ob odločilni pomoči tehničnega osebja, tiskarjev in raznašalcev, tudi danes prišel na vaše domove in v trafike.

Želimo si, da bi lahko delo v čim krajšem času steklo v prijaznejših pogojih. Pazite nase in ostanite zdravi!

Uredništvo