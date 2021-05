Trženje Starega pristanišča se bo začelo poleti

Konzorcij Ursus, ki bo promoviral in tržil skladišča Starega pristanišča, bo v celoti operativen postal čez dva meseca. Dežela FJK je včeraj dokončno sprejela odlok o ustanovitvi konzorcija, do overovitve dokumentov pa mora priti v roku 60 dni. Za uradno potrditev obstoja novega organa so pristojne Dežela FJK, Občina Trst in pristaniška uprava. Kot so sporočili predstavniki Mestne hiše, bodo delali na tem, da bi konzorcij začel delovati še pred iztekom formalnega roka.

Ko bo zaključen pravno-formalni postopek, bodo upravitelji konzorcija imenovali tudi »ambasadorja«, poklicni profil, ki bo vodil ambiciozen nepremičninski posel. Od podpisa programskega dogovora med dotičnimi tremi ustanovami sredi marca se je v javnosti pojavilo več potencialnih kandidatov za položaj ambasadorja, a nobeno ime ni bilo potrjeno.

Vse bolj jasna postaja usoda dvorane Tripcovich. Tržaški župan Roberto Dipiazza je že večkrat odkrito povedal, da želi objekt porušiti. Zdaj, ko je nemški krajinski arhitekt Andreas Kipar odkrito dejal, da bi urbani gozd rad začel urejati na Trgu Città di Santos, na mestu, kjer stoji dvorana Tripcovich, ima tržaški župan v rokah argument za umik spomeniške omejitve z objekta.