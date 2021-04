»Tržnica ima velik potencial«

Tržaška pokrita tržnica že dolgo ni bila tako zanimiva kot v zadnjih dneh. Pogajanje tržaške občine s trgovskima verigama Lidl in Despar, ki naj bi se vselili v poslopje v Ulici Carducci, je povzročilo pravo vstajo političnih gibanj, ki se pripravljajo na nastop na občinskih volitvah.

Kako pa doživljajo omenjene novosti prodajalci zgodovinske tržnice, ki pri Stari mitnici stoji že skoraj sto let?

»Na tržnici delam že 21 let, kot otrok pa sem jo z mamo in babico redno obiskovala. Težko si zamislim, da je ne bi bilo in da bi namesto zelenjadne tržnice nastal supermarket ali parkirna hiša,« je povedala Laura, uslužbenka Andree Del Rio, ki dela v kiosku za prodajo sadja in zelenjave. »Morda bi lahko v teh prostorih uredili nakupovalno središče podobno znani verigi Eataly, kjer sobiva več prodajalcev,« je na vprašanje, kako bi spremenila tržnico, odgovorila Laura. V zadnjih desetih letih se je namreč delo na tržnici zelo spremenilo. Kupcev je čedalje manj in vsi, ki tam prodajajo, so mnenja, da je prišel čas za spremembo. »Prostor ima velik potencial. Desparjev in Lidlov je v mestu čisto dovolj. Lepo bi bilo, da bi v pritličju obdržali kioske s sadjem in zelenjavo ter delavnice obrtnikov, prvo nadstropje pa namenili gostincem in pokušnji lokalnih proizvodov,« je pristavil Del Rio.

V mesnici Vrh pa ne nasprotujejo vstopu trgovskih verig, saj bi po njihovem mnenju Lidl in Despar privabili več ljudi na tržnico. »Pomembno pa je, da se v marketih ne ponuja blaga po prenizki ceni in da ne pride do nelojalne konkurence,« pravi mesar Andrea Miolo, ki svetuje upraviteljem tržnice naj v bližini uredijo brezplačno parkirišče.