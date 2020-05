Tudi 30 miljskih učencev spet obiskuje šolo v Sloveniji

Kako je meja do izbruha pandemije novega koronavirusa postala le ostanek skoraj preživete in presežene preteklosti, dokazuje tudi zgodba šestdesetih italijansko govorečih otrok iz Milj, ki obiskujejo osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom Pier Paolo Vergerio il Vecchio v Kopru oziroma njene podružnice v bližnjih vaseh. Veliko jih je vpisanih v podružnico v Hrvatinih, čisto blizu meje, kjer deluje prvih pet razredov slovenske devetletke. Nekaj pa jih zahaja tudi v Bertoke in Semedelo.

Med njimi je trideset učencev prvih treh razredov, za katere je v ponedeljek po daljšem premoru zaradi izrednih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa ponovno zazvonil šolski zvonec. Ob koncu prejšnjega tedna je uradno obveljala vest, da lahko otroci tako kot čezmejni delavci upravičeno prečkajo mejo. V šolske klopi so se razen treh izjem vrnili vsi, čeprav je še v ponedeljkovih dopoldanskih urah vladala kar velika zmeda.