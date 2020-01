Tudi drugo devinsko počivališče v slabem stanju

Karabinjerji posebnega oddelka NAS, ki so v začetku januarja obiskali južno devinsko počivališče (tisto ob avtocestnem priključku v smeri proti Trstu) in v njem zaznali slabe higienske razmere (počivališče je bilo zaradi tega en dan zaprto), so na podobno sliko naleteli tudi onstran vozišč, na severnem počivališču. Tam so v preteklih dneh naleteli na »hude higiensko-zdravstvene pomanjkljivosti«. Preglede opravljajo po nalogu državnega tožilstva v Trstu.

Skupaj z osebjem zdravstvenega podjetja so karabinjerji temeljito pregledali območje, ki ga upravlja podjetje Fast Eat Italy srl, in na koncu odredili prekinitev upravljanja z živili zaradi nespoštovanja standardov na področju higiene in hudih upravnih prekrškov. Kaznivih dejanj ni bilo. Slabo je bilo tudi vzdrževanje sanitarij ter ravnanje z odpadki.