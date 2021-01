Tudi iz pekla so prihajala pisma

Dolgo je veljalo prepričanje, da je bila vsaka veza s peklom blizu Krakova na jugu Poljske prekinjena. Dokumentarno igrani film Pisma iz Auschwitza, ki ga je slovenski program Deželnega sedeža Rai za Fjk pripravil ob letošnjem dnevu spomina na holokavst, razkriva, da le ni bilo tako. Nacistične oblasti so nekaterim internirancem dovolile, da so pisali domov in prejemali odgovore na svoje dopise. Med njimi je bila tudi tržaška Slovenka Darinka Veljak. Njena še neobjavljena pisma je njen sin Boris Kralj izročil zgodovinarki Dunji Nanut, sicer scenaristki filma. Rekonstruirala je njeno zgodbo in jo z režiserko Luano Grilanc približala širši javnosti.